«Арсенал» потерял Калафьори - названы сроки

Итальянский защитник Рикардо Калафьори, выступающий за лондонский «Арсенал», выбыл из-за повреждения. Игрок травмировался по ходу поединка третьего тура общего этапа Лиги чемпионов против «Шахтёра» (1:0).

Согласно данным Mirror, у Калафьори диагностировано незначительное повреждение связки правого колена. На восстановление защитнику понадобится несколько недель.

Рикардо перешел в лондонский коллектив минувшим летом. Он подписал с «Арсеналом» долгосрочный трудовой договор до 2029 года. В текущем сезоне защитник поучаствовал в десяти поединках «канониров» и забил один мяч.