Месси: «Руни — великий английский игрок своего поколения»

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси поделился комментарием о бывшем игроке «Манчестер Юнайтед» Уэйне Руни.

«Я всегда относился к Руни с большим уважением. Для меня он великий английский игрок своего поколения. То, что он способен делать на поле, — это нечто особенное. Он один из немногих игроков, которые могли бы усилить любой клуб Европы», — приводит слова Месси Manchester United Forever.

Напомним, Руни завершил карьеру игрока в 2021 году. Последним клубом английского нападающего был «Дерби Каунти», но большую часть карьеры он провел в составе «Манчестер Юнайтед».