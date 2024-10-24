​Зинченко: «Выиграл два титула АПЛ с контрактом игрока молодёжки»

Украинский футболист Александр Зинченко рассказал о том, как выиграл два чемпионских титула, имея контракт игрока молодёжной команды. Это было в 2016 году, когда Хосеп Гвардиола возглавил «Манчестер Сити».

- Мне сказали тогда - «смотри, это твой контракт с молодёжной командой. Как только ты сыграешь свой первый матч во взрослой команде, получишь полноценный контракт». Но знаешь, когда мне предложили полноценный контракт? Когда на моём счету было 43 матча в АПЛ и уже два чемпионских титула, - цитирует слова Зинченко derbyderbyderby.it.

Сейчас Зинченко выступает за лондонский «Арсенал».