«Арсеналу» интересен форвард «Барселоны»

Лондонский «Арсенал» изучает возможности усиления своего состава. Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на TBR Football, «канониры» входят в список клубов, которые проявляют интерес к нападающему «Барселоны» Феррану Торресу.

Действующий контракт Торреса с «Барселоной» рассчитан до середины 2027 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают форварда в 30 миллионов евро.

В сезоне 2024/2025 Ферран Торрес провёл десять матчей, в которых записал на свой счёт один гол и два результативных паса на партнёров.

«Арсенал» сейчас располагается на третьей позиции в таблице Премьер-лиги.