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Холанн ведёт переговоры с «Манчестер Сити»

24 Октября 2024 • 19:29 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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26.10 17:00

Нападающий Эрлинг Холанн ведёт переговоры с «Манчестер Сити». Стороны обсуждают продление контракта, о чём рассказывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Холанна включить в новый контракт опцию выкупа в районе 120 миллионов евро. Включение такой опции упростит для норвежца возможный трансфер в клуб Ла Лиги в ближайшие годы.

Всего за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 110 официальных матчей, в которых забил 103 гола и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Саутгемптона» в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эрлинг Холанн

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МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
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