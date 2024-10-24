Нападающий Эрлинг Холанн ведёт переговоры с «Манчестер Сити». Стороны обсуждают продление контракта, о чём рассказывает Transfer News Live со ссылкой на журналиста Хосе Феликса Диаса.

Ранее в прессе появлялась информация о желании Холанна включить в новый контракт опцию выкупа в районе 120 миллионов евро. Включение такой опции упростит для норвежца возможный трансфер в клуб Ла Лиги в ближайшие годы.

Всего за «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн провёл 110 официальных матчей, в которых забил 103 гола и отдал 14 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Манчестер Сити» проведёт в субботу, 26 октября, - против «Саутгемптона» в Премьер-лиге.