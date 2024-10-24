Полузащитник Жоржиньо хочет иметь более значимую роль в команде, поэтому может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, возможность подписания Жоржиньо рассматривает мадридский «Атлетико». «Матрасники» как раз хотят укрепить на трансферном рынке среднюю линию.

«Арсенал» будет готов выслушать предложения по Жоржиньо, если заинтересованный клуб предложит в районе 8 миллионов евро.

В декабре Жоржиньо исполнится 33 года. В сезоне 2024/2025 полузащитник поучаствовал в пяти матчах, не отмечаясь результативными действиями.