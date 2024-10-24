Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд хочет покинуть клуб. Об этом сообщает EL Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист попросил руководство «Манчестер Юнайтед» отпустить его. Утверждается, что интерес к Рэшфорду проявляют «Астон Вилла», «Марсель» и «Наполи». Источник отметил, что итальянский клуб прилагает больше всех усилий для того, чтобы подписать вингера.

Стоит сказать, что всю свою карьеру Рэшфорд провел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал три голевые передачи.

Контракт Рэшфорда с клубом рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 60 млн евро.