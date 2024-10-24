Центральный полузащитник лондонского «Челси» Карни Чуквуэмека может продолжить карьеру в «Барселоне».

Как стало известно TEAMtalk, «Челси» потребует у «Барселоны» 36 миллионов евро за 21-летнего хавбека.

Чуквуэмека присоединился к «Челси» в 2022 году, перебравшись из «Астон Виллы» за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне англичанин появился на поле только в одной игре, в которой отыграл 14 минут.

Действующий трудовой договор полузащитника с «Челси» рассчитан до июня 2028 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.