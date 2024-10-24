«Реал» готов отпустить звезду в АПЛ

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может перебраться на Туманный Альбион.

Как утверждает Fichajes, «Арсенал» и «Ливерпуль» планируют сделать крупное предложение «Реалу» по трансферу 23-летнего Родриго. По сведениям источника, «сливочные» готовы отпустить бразильца по разумной цене.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Родриго с «Реалом» рассчитано до 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 110 миллионов евро.