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«Реал» готов отпустить звезду в АПЛ слухи

24 Октября 2024 • 16:45 Комментировать
Реал Мадрид
...
Барселона
1 2.05 X 4.10 2 3.30
26.10 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго может перебраться на Туманный Альбион.

Как утверждает Fichajes, «Арсенал» и «Ливерпуль» планируют сделать крупное предложение «Реалу» по трансферу 23-летнего Родриго. По сведениям источника, «сливочные» готовы отпустить бразильца по разумной цене.

Родриго выступает за «Реал» с 2019 года. В текущем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми голами и стал автором двух результативных передач.

Действующее трудовое соглашение Родриго с «Реалом» рассчитано до 2028 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 110 миллионов евро.

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