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«Манчестер Сити» может забрать игрока у «Реала» слухи

24 Октября 2024 • 16:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
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26.10 17:00

Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер попал в шорт-лист «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» уже начали готовиться к возможному уходу Кевина де Брёйне, поэтому активно прорабатывают варианты потенциальной замены.

Утверждается, что «Манчестер Сити» включил в свой список 19-летнего Гюлера, при этом в шорт-листе также есть Алекс Баэна из «Вильярреала» и Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса».  

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Рыночная цена хавбека, по данным Transfermarkt, составляет 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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