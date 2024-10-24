Атакующий полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер попал в шорт-лист «Манчестер Сити». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, «горожане» уже начали готовиться к возможному уходу Кевина де Брёйне, поэтому активно прорабатывают варианты потенциальной замены.

Утверждается, что «Манчестер Сити» включил в свой список 19-летнего Гюлера, при этом в шорт-листе также есть Алекс Баэна из «Вильярреала» и Альберто Молейро из «Лас-Пальмаса».

В текущем сезоне Гюлер принял участие в 11 матчах во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2029 года. Рыночная цена хавбека, по данным Transfermarkt, составляет 45 млн евро.