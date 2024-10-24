Фоден — о календаре: «В какой-то момент ты выгораешь»

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о большом количестве матчей.

— В прошлом году было очень много игр. Я вложил в них все, что мог. Я вернулся немного уставший, и это нормально. Родри и другие игроки тоже были уставшими. Учитывая то, сколько мы играем, это нормально, что в какой-то момент ты выгораешь, — приводит слова Фодена журналист Джо Брэй.

В текущем сезоне 24-летний Фоден провел девять матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором двух голевых передач.

26 октября «Манчестер Сити» примет у себя дома «Саутгемптон» в рамках девятого тура АПЛ, начало — в 17:00 по мск.