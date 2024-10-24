Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фоден — о календаре: «В какой-то момент ты выгораешь»

24 Октября 2024 • 15:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Саутгемптон
1 1.11 X 11.00 2 21.00
26.10 17:00

Нападающий «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о большом количестве матчей.

— В прошлом году было очень много игр. Я вложил в них все, что мог. Я вернулся немного уставший, и это нормально. Родри и другие игроки тоже были уставшими. Учитывая то, сколько мы играем, это нормально, что в какой-то момент ты выгораешь, — приводит слова Фодена журналист Джо Брэй.

В текущем сезоне 24-летний Фоден провел девять матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и стал автором двух голевых передач.

26 октября «Манчестер Сити» примет у себя дома «Саутгемптон» в рамках девятого тура АПЛ, начало — в 17:00 по мск.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Фил Фоден

Новости по матчу

21 Октября
21:22
Стоунс отреагировал на новый рекорд «Манчестер Сити»
20 Октября
22:01
Известны планы Гвардиолы по будущему в «Манчестер Сити»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ САУТГЕМПТОН
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Тренер «Спартака» Сакич: «Нам будет не хватать Станковича» Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте «Спартак» снова ошибся с тренером: что не так со Станковичем Анри предупредил Мбаппе насчёт «Реала»
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
15:52 · Англия. Премьер-лига
Фоден — о календаре: «В какой-то момент ты выгораешь»
15:51 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший тренер «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона: Моуринью – на втором месте
15:35 · Англия. Премьер-лига
Хаманн: «АПЛ не заинтересована в том, чтобы «Манчестер Сити» вылетел»
14:22 · Англия. Премьер-лига
Раскрыта возможная зарплата Александера-Арнольда в «Реале»
14:04 · Англия. Премьер-лига
Хави хочет купить звезду «Барселоны» в случае прихода в «Манчестер Юнайтед» 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Барселоны»
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию» 7
10:56 · Англия. Премьер-лига
Фелиш высказался об игре за «Челси»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн не смог побить рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов
02:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чем его впечатляет Савио 1
02:03 · Англия. Премьер-лига
​Слот: «Очень доволен победой»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Слот установил сразу два рекорда «Ливерпуля»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» побил беспроигрышный рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
23 Октября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Эриксен ответил на вопрос об истекающем контракте с «Манчестер Юнайтед»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» 13 слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, сыграет ли Сака с «Ливерпулем»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» высказался о возможном переходе в топ-клуб
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: Если «Манчестер Сити» накажут, «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, и мне выплатят бонус! 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл может сменить «Челси» на клуб Бундеслиги
13:21 · Англия. Премьер-лига
Скаут топ-клуба АПЛ просмотрел Кварацхелию
13:08 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выбрал между МЛС и Саудовской Аравией
12:56 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт может возглавить команду АПЛ
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего бывшего полузащитника
Все новости