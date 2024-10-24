Назван лучший тренер «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона: Моуринью – на втором месте

Эксперты авторитетного портала Goal составили рейтинг тренеров «Манчестер Юнайтед» в эпоху после сэра Алекса Фергюсона. Титулованный шотландец ушёл из футбола после сезона 2012/2013. С тех пор «красные дьяволы» ни разу не выигрывали чемпионский титул Премьер-лиги.

На первом месте рейтинга оказался Уле Гуннар Сульшер. На второй позиции расположился Жозе Моуринью, под руководство которого «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок лиги и Лигу Европы. Тройку замыкает нынешний рулевой «красных дьяволов» - Эрик тен Хаг.

Дальше идут Луи ван Галь, Ральф Рангник и Дэвид Мойес.

На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.