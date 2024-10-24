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Хаманн: «АПЛ не заинтересована в том, чтобы «Манчестер Сити» вылетел»

24 Октября 2024 • 15:35 Комментировать

Бывший футболист «Манчестер Сити» Дитмар Хаманн высказался о возможном наказании клуба за нарушения финансовых правил.

«Премьер-лига не заинтересована в том, чтобы «Манчестер Сити» вылетел. Нужно подождать и посмотреть, что будет с этими разбирательствами. Я не уверен, что будет с «Манчестер Сити», если их признают виновными по всем 115 пунктам, но правила нужно соблюдать, чтобы у каждого клуба был шанс на успех», - сказал Хаманн Flashscore.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что решение по делу «Манчестер Сити» будет объявлено до конца 2024 календарного года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дитмар Хаманн
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