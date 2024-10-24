Раскрыта возможная зарплата Александера-Арнольда в «Реале»

В следующем году защитник Трент Александер-Арнольд может перейти из «Ливерпуля» в «Реал». Мадридский клуб может подписать английского футболиста бесплатно в качестве свободного агента.

Как сообщает CaughtOffside, «Реал» планирует предложить Александеру-Арнольду контракт до 2029-2030 годов, то есть на четыре или пять лет. В Мадриде футболист сможет зарабатывать примерно 14-15 миллионов фунтов за сезон.

Трент Александер-Арнольд является воспитанником академии «Ливерпуля». За первую команду «красных» защитник провёл 321 матч, в которых записал на свой счёт 19 голов и 83 голевых паса на партнёров.