Хави хочет купить звезду «Барселоны» в случае прихода в «Манчестер Юнайтед»

Поговаривают, что следующим тренером «Манчестер Юнайтед» может стать Хави, который по завершению сезона 2023/2024 покинул «Барселону». Именно испанец может заменить Эрика тен Хага на «Олд Траффорд».

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, при назначении рулевым «Манчестер Юнайтед» Хави хочет подписать вингера Рафинью из «Барселоны». 27-летний бразилец оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 60 миллионов евро.

Рафинья проводит качественный сезон – в среду вечером вингер оформил хет-трик в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (победа «Барселоны» 4:1).