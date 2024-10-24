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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

У «Манчестер Юнайтед» появилась надежда: возрождённый Хёйлунн вернулся, чтобы вытащить команду из ямы

24 Октября 2024 • 12:27 Комментировать (1)

Датский нападающий Расмус Хёйлунн забил свой первый гол в Премьер-лиге в этом сезоне – он помог «Манчестер Юнайтед» победить «Брентфорд». Если форвард останется в форме, то сможет демонстрировать силу на «Олд Траффорд».

Хёйлунн вернулся

«Нет, это просто победа», — сказал Эрик тен Хаг, вспоминая сентябрь перед международным перерывом, когда «Юнайтед» показал свой худший старт сезона Премьер-лиги.

«В последних матчах мы играли достаточно хорошо, проиграли только одну игру... Поэтому единственное, что нам нужно было сделать, это забивать голы. Мы были хороши местами, но не были достаточно хладнокровны и решительны, — сказал он. — Что сыграло против нас, так это то, что Хёйлунн получил травму в начале сезона, но теперь он вернулся».

Тен Хаг оказался прав: Хёйлунн, несомненно, форвард вернулся, увенчав прекрасную индивидуальную игру против «Брентфорда», Расмус отличился хладнокровным голом, который оказался победным.

Хёйлунн забил первый гол в Английской премьер-лиге в этом сезоне, выйдя на свой второй полный матч после нелепой травмы в предсезонке, которая держала его на два месяца вне поля. А игра Расмуса дала «Юнайтед» настоящую надежду на то, что удача вот-вот повернётся к ним лицом.

Раздражающие неудачи

Время, проведённое Хёйлунном в «Юнайтед», было отмечено длительными отсутствиями, и второй сезон подряд ему пришлось пропустить матчи в стартовом составе из-за травмы подколенного сухожилия, в первом матче предсезонной игры против «Арсенала». В том же матче защитник «МЮ» Лени Йоро тоже травмировался.

В своём первом сезоне Хёйлунн появился в Манчестере с травмой спины, из-за чего он не смог выйти в стартовом составе клуба до середины сентября. Затем он повредил мышцу в середине ноября в матче против «Лутона», а позже, когда он только начал набирать ход в АПЛ в феврале, забивая в пяти играх подряд, его подколенное сухожилие снова вынудило его пропустить ещё четыре игры.

Поэтому неудивительно, что футболист описал свою последнюю травму, которая случилась всего через несколько дней после Евро-2024, как «раздражающую». Каждый раз, когда у него была травма, Хёйлунну требовалось несколько недель, чтобы вернуться в свой прежний уровень.

Дал нам дыхание

Он хорошо взаимодействовал с Маркусом Рэшфордом и Алехандро Гарначо, у которого была любопытная манера описывать игру своего одноклубника.

«Я думаю, что гол был лучшей частью его выступления, потому что он очень хорошо держал мяч и давал команде дыхание», — сказал Гарначо.

Он всегда будет забивать

Тен Хаг сосредоточился на более простой стороне игры Хёйлунна. Он назвал главную причину подписания датчанина у «Аталанты».

«Он всегда будет забивать — сказал тренер. — Важно то, что он поддерживает форму. Он получил так много травм в первом сезоне, и когда он будет в форме, он станет забивать голы, потому что это доказано его статистикой».

Хёйлунн закончил свой первый сезон за «Манчестер Юнайтед» с 16 голами во всех соревнованиях, что было не плохим результатом, учитывая его проблемы с физической формой и тот факт, что он акклиматизировался к своему первому сезону в Англии. Но это всё равно это было не слишком впечатляюще, учитывая его высокую цену и то, что это меркло в сравнении с 44 голами, забитыми Гарри Кейном, который был главной целью «Юнайтед» прошлым летом.

Тот факт, что по итогам прошлого сезона Хёйлунн стал лучшим бомбардиром, свидетельствует об общих проблемах команды у ворот, и именно поэтому многие эксперты призывали клуб подписать ещё одного нападающего в межсезонье.

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Комментарии (1) Все комментарии
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mobybeck
24 Октября 2024 в 12:49
Автор - фанат МЮ, возлагающий надежды на Хойлунда ввиду забитого года? Смешной)))
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