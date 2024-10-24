«Челси» и «Манчестер Юнайтед» поборются за защитника «Барселоны»

Центральный защитник Рональд Араухо, права на которого принадлежат каталонской «Барселоне», может переехать на туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

По данным источника, в подписании 25-летнего футболиста заинтересованы два топ-клуба АПЛ. Речь идет о лондонском «Челси» и «Манчестер Юнайтед». Трансферная стоимость защитника оценивается в 70 миллионов евро. Срок действия трудового соглашения между игроком и «Барсой» истекает в конце июня 2026-го.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Араухо поучаствовал в 25 поединках. Защитник забил один гол, сделал две результативные передачи и получил шесть желтых карточек.