«Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»

Вингер каталонской «Барселоны» Рафинья имеет вариант трудоустройства в Английской премьер-лиге. По данным Todofichajes, бразилец находится в сфере интересов «Манчестер Сити».

«Горожане» нацелились на 27-летнего игрока и могут предпринять попытку заполучить его в будущем. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в 60 миллионов евро. Срок действующего контракта Рафиньи с «сине-гранатовыми» истекает летом 2027 года.

Накануне бразилец стал главным героем поединка общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». «Барселона» одержала разгромную победу со счетом 4:1, а Рафинья отметился тремя забитыми мячами.