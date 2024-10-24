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Тен Хаг - на выход: «Манчестер Юнайтед» выбрал фаворита на место главного тренера

24 Октября 2024 • 11:09 Комментировать (1)

В «Манчестер Юнайтед» все чаще задумываются над отставкой наставника команды Эрика тен Хага. Под руководством нидерландского специалиста команда неудачно проводит первую половину сезона.

Как стало известно журналистам Todofichajes, основным кандидатом для манкунианцев является испанский специалист Хави Эрнандес, ранее работавший в каталонской «Барселоне». В данный момент тренер находится без команды. Представители английского гранда уже вступили в переговоры с агентом тренера.

По итогам 12 туров Английской премьер-лиги «красные дьяволы» набрали 11 баллов и находятся лишь на 12-м месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Кришна
24 Октября 2024 в 11:22
А представители "сине-гранатовых" здесь причем?)
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