Фелиш высказался об игре за «Челси»

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш поделился мыслями о своем игровом времени в английском клубе.

«Я знал, что меня ждет серьезная конкуренция. Но я пришел сюда, чтобы много трудиться. Прекрасно знаю, на что способен и что могу дать команде. Это лишь вопрос времени», - передает слова португальского форварда таблоид Daily Mail.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний португалец провел пять поединков и забил один гол.

Жоау перешел в стан «пенсионеров» из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Фелиш заключил с английским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2031 года.