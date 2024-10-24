Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фелиш высказался об игре за «Челси»

24 Октября 2024 • 10:56 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Жоау Фелиш поделился мыслями о своем игровом времени в английском клубе.

«Я знал, что меня ждет серьезная конкуренция. Но я пришел сюда, чтобы много трудиться. Прекрасно знаю, на что способен и что могу дать команде. Это лишь вопрос времени», - передает слова португальского форварда таблоид Daily Mail.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний португалец провел пять поединков и забил один гол.

Жоау перешел в стан «пенсионеров» из мадридского «Атлетико» за 52 миллиона евро. Фелиш заключил с английским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до лета 2031 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоау Фелиш
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» может совершить громкий трансфер, «обокрав» «Барселону» Сколько стоят голы Роналду, Месси и других звёзд футбола Ривалдо назвал двух лучших футболистов в истории – здесь нет Роналду Винисиус раскрыл, что сказал Анчелотти в перерыве матча «Реал» – «Боруссия» Месси выбрал новичка для «Интер Майами» - это игрок «Барселоны» В «Спартаке» приняли решение по Пруцеву Названы лучшие игроки в истории МЛС: Месси – на третьем месте Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» Зорин покинет «Спартак» Экс-игрок «Реала» Кроос назвал двух людей, которым боялся сказать о завершении карьеры
Флик уничтожил «бывших»: «Барселона» разгромила «Баварию» после шести поражений кряду «Реал» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:2 «Барселона» 5 раз огорчила оборону «Севильи» Дзюба назвал лучшего футболиста всех времён - это не Роналду и Месси «Барселона» - «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Названа лучшая команда в истории футбола: «Реал» ниже «Аякса» «Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Назван лучший тренер в мире: Анчелотти – второй, Артета – четвёртый, а экс-рулевой «Спартака» – шестой «Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:1 «Реал» разочаровался в Мбаппе
Спортивные новости
Гол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» ЦСКА дома уверенно переиграл «Амур» СКА поиздевался над «Куньлунем» в матче КХЛ, у Плотникова - хет-трик «Трактор» в результативном матче обыграл «Авангард» в КХЛ Всё решилось в серии буллитов: «Локомотив» переиграл московское «Динамо» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Октября
11:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет форварда «Барселоны», похоронившего «Баварию»
10:56 · Англия. Премьер-лига
Фелиш высказался об игре за «Челси»
04:20 · Англия. Премьер-лига
Холанн не смог побить рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов
02:24 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, чем его впечатляет Савио 1
02:03 · Англия. Премьер-лига
​Слот: «Очень доволен победой»
00:09 · Англия. Премьер-лига
Слот установил сразу два рекорда «Ливерпуля»
00:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» побил беспроигрышный рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов
23 Октября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Эриксен ответил на вопрос об истекающем контракте с «Манчестер Юнайтед»
22:45 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»
17:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» 10 слухи
16:52 · Англия. Премьер-лига
Артета ответил, сыграет ли Сака с «Ливерпулем»
16:11 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Брентфорда» высказался о возможном переходе в топ-клуб
15:49 · Англия. Чемпионшип
Уилшер прокомментировал своё назначение в «Норвич»
15:12 · Англия. Премьер-лига
Моуринью: Если «Манчестер Сити» накажут, «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, и мне выплатят бонус! 1
14:19 · Англия. Премьер-лига
Чилуэлл может сменить «Челси» на клуб Бундеслиги
13:21 · Англия. Премьер-лига
Скаут топ-клуба АПЛ просмотрел Кварацхелию
13:08 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выбрал между МЛС и Саудовской Аравией
12:56 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт может возглавить команду АПЛ
12:27 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего бывшего полузащитника
12:19 · Англия. Премьер-лига
Директор «Шахтёра» упрекнул «Челси» из-за Мудрика: «Нельзя покупать «Феррари», если не умеешь ездить» 1
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» договорился о рекордном контракте
12:02 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет купить нападающего, которого оценили в 90 млн евро
11:26 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда 1
11:19 · Англия. Премьер-лига
Салах выдвинул условие «Ливерпулю», от которого зависит его будущее 1
03:48 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» рассматривает двух известных тренеров на замену Гласнеру
Все новости