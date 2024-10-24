Холанн не смог побить рекорд ван Нистелроя в Лиге чемпионов

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн достиг отметки в 20 голов за команду в Лиге чемпионов.

Норвежец добрался до этой отметки, проведя всего 23 матча за «горожан» в самом престижном еврокубке. 20-й гол 24-летнего игрока был забит на 58-й минуте поединка против пражской «Спарты» (5:0), а спустя десять минут состоялся и 21-й мяч.

Тем не менее, по данным Opta, рекорд сохранил за собой Руд ван Нистелрой: бывшему нидерландскому нападающему потребовалась всего 21 игра в Лиге чемпионов за «Манчестер Юнайтед», чтобы отличиться 20 раз. Никто не достигал этого показателя в составе одной команды при меньшем количестве встреч. Холанн расположился на втором месте в рейтинге.