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Гвардиола рассказал, чем его впечатляет Савио

24 Октября 2024 • 02:24 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Спарта Прага

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола похвалил вингера своей команды Савио.

20-летний бразилец отметился результативным пасом и помог «горожанам» обыграть пражскую «Спарту» в Лиге чемпионов (5:0).

«Его типичная бразильская черта – агрессия: потерял мяч – попробуй ещё раз, а затем ещё. Он действительно хорош, может играть на обоих флангах атаки. Он с нами всего три месяца, но его уровень очень, очень, очень высок.

Савио не потребовалось много времени, чтобы адаптироваться. За это я хочу сказать спасибо тренеру «Жироны» Мичелу – именно он сделал его таким игроком. «Жирона» играет в очень схожей с нами манере, и футболисты многому научились у Мичела. Я очень ему благодарен», – передаёт City Xtra высказывания Гвардиолы.

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