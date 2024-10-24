​Слот: «Очень доволен победой»

В третьем туре группового раунда Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграл в гостях с «РБ Лейпцигом», сумев добыть в германии важную победу - пусть и с минимальным преимуществом. Арне Слот, наставник «Ливерпуля», очень доволен успехом, он считает, что его команда контролировала ход матча и выиграла заслуженно.

- Прежде всего, мы очень довольны победой. Мы контролировали игру, если не считать последние минуты. Но там нас выручили Виргил и наш голкипер. Если бы соперник сравнял счёт, я бы чувствовал себя очень недовольным, - цитирует слова Слота BBC Sport.

В своём следующем матче в рамках самого престижного клубного турнира футбольной Европы английский клуб сыграет с «Байером».