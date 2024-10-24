Слот установил сразу два рекорда «Ливерпуля»

Рулевой «Ливерпуля» Арне Слот продолжает переписывать историю на старте работы в клубе.

В среду «красные» обыграли на выезде немецкий «РБ Лейпциг» с минимальным счётом благодаря голу Дарвина Нуньеса. По сведениям Squawka, Слот стал первым в истории тренером, при котором «Ливерпуль» выиграл первые шесть гостевых матчей в сезоне. Кроме того, мерсисайдцам впервые удалось одержать победу в 11 из 12 первых поединков кампании во всех турнирах.

«Ливерпуль» стал лишь второй командой с тремя победами после трёх туров общего этапа нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Первой это сделала «Астон Вилла».