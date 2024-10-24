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«Манчестер Сити» побил беспроигрышный рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

24 Октября 2024 • 00:00 Комментировать
Манчестер Сити
5:0
Спарта Прага
окончен

«Манчестер Сити» разгромил в родных стенах пражскую «Спарту» в матче Лиги чемпионов (5:0).

Коллектив Хосепа Гвардиолы взял верх благодаря голам Эрлинга Холанна (дубль), Фила Фодена, Джона Стоунса и Матеуса Нунеса. «Горожане» не проигрывают в Лиге чемпионов уже на протяжении 26 матчей кряду – новый рекорд турнира. Прежним рекордсменом был «Манчестер Юнайтед», не знавший поражений в 25 встречах подряд с сентября 2007 по май 2009, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

Последнее поражение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов датировано сентябрём 2021 года.

В следующем туре чемпионам Англии предстоит сыграть в Португалии против лиссабонского «Спортинга».

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов ещё теги

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