«Манчестер Сити» побил беспроигрышный рекорд «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов

«Манчестер Сити» разгромил в родных стенах пражскую «Спарту» в матче Лиги чемпионов (5:0).

Коллектив Хосепа Гвардиолы взял верх благодаря голам Эрлинга Холанна (дубль), Фила Фодена, Джона Стоунса и Матеуса Нунеса. «Горожане» не проигрывают в Лиге чемпионов уже на протяжении 26 матчей кряду – новый рекорд турнира. Прежним рекордсменом был «Манчестер Юнайтед», не знавший поражений в 25 встречах подряд с сентября 2007 по май 2009, когда команду возглавлял сэр Алекс Фергюсон.

Последнее поражение «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов датировано сентябрём 2021 года.

В следующем туре чемпионам Англии предстоит сыграть в Португалии против лиссабонского «Спортинга».