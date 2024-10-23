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Эриксен ответил на вопрос об истекающем контракте с «Манчестер Юнайтед»

23 Октября 2024 • 23:50 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
27.10 17:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен рассказал, что думает о своём будущем в клубе.

Договор 32-летнего футболиста с «красными дьяволами» подходит к концу в июне следующего года. В клубе пока не приняли решение относительно дальнейшего сотрудничества с датчанином.

«Это зависит не от меня, а от «Манчестер Юнайтед». Подождём, когда наступит лето. Если от клуба поступит предложения, я обязательно отнесусь к нему серьёзно», – цитирует United Stand хавбека.

Кристиан Эриксен выступает за манкунианцев с июля 2022 года. На счету футболиста шесть забитых мячей и 16 результативных передач в 81 поединке команды во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен

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