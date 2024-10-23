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Тен Хаг высказался о календаре «Манчестер Юнайтед»

23 Октября 2024 • 22:45 Комментировать
Фенербахче
...
Манчестер Юнайтед
1 3.00 X 3.70 2 2.30
Через 22 ч. 48 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями о графике игр команды.

В четверг «красные дьяволы» сыграют в Турции против «Фенербахче» в рамках Лиги Европы, а уже в воскресенье проведут выездную встречу с «Вест Хэмом» в Премьер-лиге.

«Это сложно, но мы справимся. Игрокам нравится проводить матчи вместо тренировок. Пока у нас достаточно здоровых футболистов, чтобы играть оптимальным составом и не подвергать никого риску травм, регулярные матчи не являются большой проблемой», – поведал на предматчевой пресс-конференции тен Хаг.

Поединок «Фенербахче» – «Манчестер Юнайтед» стартует в 22:00 по московскому времени.

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Фенербахче Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг ещё теги

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ФЕНЕРБАХЧЕ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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