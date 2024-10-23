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Тренер из Италии согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» слухи

23 Октября 2024 • 17:14 Комментировать (3)

«Манчестер Юнайтед» может расстаться с Эриком тен Хагом по причине неудовлетворительных результатов команды. После восьми туров «красные дьяволы» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующим рулевым манкунианской команды может стать Симоне Индзаги.

Как сообщает Inter Live, ссылаясь на слухи из Англии, Индзаги согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона. Итальянский специалист якобы сказал «да» после нескольких раундов переговоров по видеоконференции.

Симоне Индзаги сейчас тренирует «Интер». Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Юнайтед Симоне Индзаги Эрик тен Хаг ещё теги
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Комментарии (3) Все комментарии
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Il23and24
23 Октября 2024 в 17:52
Если Инзаги в Мью то Пеп в интер
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Roni06
23 Октября 2024 в 17:46
Симоне Индзаги сильный тренер, но зачем ему менять Интер на Мю???? Бабки)
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Dorian
23 Октября 2024 в 17:18
МЮ конечно странная команда.
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