«Манчестер Юнайтед» может расстаться с Эриком тен Хагом по причине неудовлетворительных результатов команды. После восьми туров «красные дьяволы» занимают лишь 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующим рулевым манкунианской команды может стать Симоне Индзаги.

Как сообщает Inter Live, ссылаясь на слухи из Англии, Индзаги согласился возглавить «Манчестер Юнайтед» со следующего сезона. Итальянский специалист якобы сказал «да» после нескольких раундов переговоров по видеоконференции.

Симоне Индзаги сейчас тренирует «Интер». Команда располагается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Италии.