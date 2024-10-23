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Артета ответил, сыграет ли Сака с «Ливерпулем»

23 Октября 2024 • 16:52 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
27.10 19:30

Из-за повреждения подколенного сухожилия Букайо Сака пропустил последние матчи «Арсенала». Главный тренер лондонской команды Микель Артета ответил на вопрос, сможет ли футболист сыграть против «Ливерпуля» на выходных.

«Будет ли готов Сака к матчу с «Ливерпулем»? Я не знаю. Пока что он не тренировался, поэтому вероятность его выхода на поле в воскресенье низкая», - сказал Артета журналистам.

Матч между «Арсеналом» и «Ливерпулем» стартует 27 октября в 18:30 по московскому времени.

Напомним, что во вторник вечером «Арсенал» с минимальным счётом 1:0 обыграл «Шахтёр» в Лиге чемпионов.

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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