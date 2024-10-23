Тренер «Брентфорда» высказался о возможном переходе в топ-клуб

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о возможности поработать в более статусном клубе. Ранее появлялись слухи о том, что Франк может оказаться в «Манчестер Юнайтед».

«Я уже в одном из лучших клубов мира. С точки зрения согласованности, лидерства, культуры. Зачем мне уходить отсюда? Всё может случиться, иногда можно захотеть нового вдохновения. Но новое вдохновение можно найти и в нынешнем клубе.

Если бы ко мне обратился большой клуб, и я пошёл бы туда, то, вероятно, моя жизнь не стала бы лучше. Хотя это может быть большим вызовом, который стоит принять. Сейчас я об этом не думаю», - сказал Франк в подкасте Sports Agents.