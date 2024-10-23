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Моуринью: Если «Манчестер Сити» накажут, «Манчестер Юнайтед» станет чемпионом, и мне выплатят бонус!

23 Октября 2024 • 15:12 Комментировать

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассчитывает на титул Премьер-лиги по итогам сезона 2017/2018. Тогда «красные дьяволы» заняли второе место, а чемпионом стал «Манчестер Сити». «Горожане» могут столкнуться с наказанием за нарушения финансовых правил.

«Как вы знаете, мы выиграли Лигу Европы и заняли второе место в Премьер-лиге. Думаю, у нас есть шансы выиграть то чемпионство, если «Манчестер Сити» накажут. И тогда «Манчестер Юнайтед» должен будет выплатить мне бонус!» - слова Моуринью приводит журналист Сэмюэл Лакхерст.

В настоящий момент Жозе Моуринью тренирует «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ещё теги
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