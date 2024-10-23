Чилуэлл может сменить «Челси» на клуб Бундеслиги

Защитник Бен Чилуэлл не покинул «Челси» летом, но теперь почти не получает игрового времени в лондонской команде. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, 27-летний Чилуэлл в зимнее трансферное окно может оказаться в дортмундской «Боруссии». «Шмели» хотят подписать левого защитника, и Чилуэлл оказался в шорт-листе.

Стоит отметить, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Бена Чилуэлла в 22 миллиона евро.

В то же время отмечается, что на радаре «Боруссии» находится ещё один защитник из Премьер-лиги – Милош Керкез из «Борнмута».