Скаут топ-клуба АПЛ просмотрел Кварацхелию

Атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия ведёт переговоры с «Наполи» по новому контракту. Позиции сторон пока находятся далековато друг от друга. Если соглашение не будет достигнуто, то клуб Серии А будет готов рассмотреть предложения по Хвиче следующим летом.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Tuttomercatoweb, за Кварацхелией следит «Манчестер Юнайтед». Топ-клуб Премьер-лиги на выходных отправил скаута следить за грузинским футболистом в матче между «Наполи» и «Эмполи».

Хвиче Кварацхелии 23 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают грузинского полузащитника в 80 миллионов евро.