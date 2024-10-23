Де Брёйне выбрал между МЛС и Саудовской Аравией

В следующем году полузащитник Кевин де Брёйне может покинуть «Манчестер Сити». Действующий контракт бельгийского футболиста с «горожанами» рассчитан как раз до конца сезона 2024/2025.

Как сообщает Mirror, де Брёйне обсуждает с «Манчестер Сити» своё будущее, но вряд ли контракт будет продлён. При этом бельгиец предпочитает перейти в МЛС, а не в чемпионат Саудовской Аравии.

Наиболее вероятным кандидатом на подписание де Брёйне является «Сан-Диего», который стартует в МЛС в 2025 году.

Стоит добавить, что следующим летом Кевин де Брёйне отпразднует свой 34-й день рождения.