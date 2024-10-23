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Саутгейт может возглавить команду АПЛ

23 Октября 2024 • 12:56 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Тоттенхэм
27.10 17:00

В обозримом будущем «Кристал Пэлас» может пойти на смену главного тренера. Лондонская команда плохо начала сезон и имеет ноль в графе побед после восьми сыгранных туров (три ничьи, пять поражений). Как следствие, «орлы» занимают лишь 18-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на The Guardian, в случае расставания с Оливером Гласнером в числе кандидатов на пост рулевого «Кристал Пэлас» будет Гарет Саутгейт. Этот специалист летом покинул национальную сборную Англии.

Также «орлы» рассмотрят варианты с Грэмом Поттером и Дэвидом Мойесом.

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КРИСТАЛ ПЭЛАС ТОТТЕНХЭМ
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