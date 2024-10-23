«Манчестер Юнайтед» может вернуть своего бывшего полузащитника

Хавбек Анхель Гомес, который сейчас выступает в чемпионате Франции за «Лилль», может перебраться на туманный Альбион. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive в соцсетях.

Как стало известно источнику, подписать игрока хочет его бывший клуб – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» намерены оформить сделку следующим летом, когда футболист станет свободным агентом.

Анхель является воспитанником академии манкунианского клуба. Он покинул «МЮ» в 2020 году.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Гомес провел семь поединков. 24-летний полузащитник записал на свой счет один забитый мяч и одну результативную передачу.