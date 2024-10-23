Директор «Шахтёра» упрекнул «Челси» из-за Мудрика: «Нельзя покупать «Феррари», если не умеешь ездить»

В начале 2023 года «Челси» заплатил «Шахтёру» 70 миллионов евро за вингера Михаила Мудрика. Впрочем, украинский футболист до сих пор полноценно не заиграл за лондонскую команду. В «Шахтёре» считают, что «пенсионеры» неправильно используют их воспитанника. Об этом рассказал генеральный директор украинского клуба – Сергей Палкин.

«Нельзя покупать «Феррари», если не умеет на ней ездить. Таково моё мнение о Мудрике в «Челси». Он способен делать разницу на поле, что видно по матчам сборной Украины. Таких футболистов очень мало», - слова Палкина приводит Spox.

В сезоне 2024/2025 Мудрик провёл восемь матчей, в которых отдал три голевых паса.