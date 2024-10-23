«Ливерпуль» договорился о рекордном контракте

Боссы «Ливерпуля» договорились о сотрудничестве с немецкой компанией Adidas, об этом рапортует Football Insider. Это будет самый крупный контракт в истории мерсисайдского гранда.

Стороны подпишут соглашение на пять лет. Ежегодно «красные» будут получать от технического спонсора около 60 миллионов фунтов (72 млн евро). «Ливерпуль» начнет сотрудничество с Adidas летом следующего года, когда у клуба истечет срок действия контракта с Nike.

«Ливерпуль» успешно стартовал в новом сезоне Английской премьер-лиги. После восьми туров подопечные Арне Слота набрали 21 очко и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата страны.