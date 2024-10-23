«Арсенал» хочет купить нападающего, которого оценили в 90 млн евро

Нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Джон Дюран может перебраться в другой английский клуб. Об этом рапортует Football Transfers.

Согласно данным источника, в подписании центрального форварда заинтересован лондонский «Арсенал». Руководство «канониров» может предпринять попытку заполучить колумбийского игрока в январское трансферное окно. Рыночная стоимость Джона оценивается в 22,5 миллиона евро. При этом «Астон Вилла» хочет выручить с его продажи около 90 млн.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Дюран поучаствовал в восьми поединках «Астон Виллы». Нападающий записал на свой счет четыре забитых мяча.