Три топ-клуба претендуют на форварда «Манчестер Юнайтед» Рэшфорда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд пользуется спросом на трансферном рынке, сообщает портал Todofichajes.

Английский форвард находится в сфере интересов трех известных европейских клубов. Речь идет о мюнхенской «Баварии», «ПСЖ» и «Марселе». Контракт между Маркусом и «красными дьяволами» рассчитан до 2028 года. «Красные дьяволы» не собираются рассматривать продажу игрока менее чем за 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 26-летний нападающий провел восемь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч и одну голевую передачу.