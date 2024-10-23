Салах выдвинул условие «Ливерпулю», от которого зависит его будущее

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может остаться в клубе, если будет выполнено его условие. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно сведениям журналистов, 32-летний египтянин готов продолжить карьеру на «Энфилде» в том случае, если «красные» предложат ему новый трехлетний контракт. Срок действующего соглашения между сторонами истекает летом следующего года.

Ранее в прессе сообщалось, что Мохамед может покинуть «Ливерпуль» и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Салах защищает цвета английского топ-клуба с лета 2017 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в 55 миллионов евро.