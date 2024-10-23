«Кристал Пэлас» рассматривает двух известных тренеров на замену Гласнеру

В «Кристал Пэлас» в скором времени может состояться тренерская перестановка.

Оливер Гласнер, возглавляющий «орлов» с февраля текущего года, находится под давлением в связи с неудачным стартом команды в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Как информирует TBR Football, в качестве потенциальных сменщиков австрийца в «Кристал Пэлас» рассматривают Дэвида Мойеса и Грэма Поттера. Если результаты не улучшатся в ближайшее время, одному из этих специалистов может быть предложен контракт.

Дэвид Мойес покинул «Вест Хэм» по окончании прошлого сезона. Грэм Поттер остаётся безработным с момента ухода из «Челси» весной 2023 года.

«Кристал Пэлас» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ с тремя набранными очками после восьми туров. Лондонцы до сих пор не имеют на своём счету побед.