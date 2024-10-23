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Саттон: «Травма Калафьори – огромная потеря для «Арсенала»

23 Октября 2024 • 01:43 Комментировать
Арсенал
...
Ливерпуль
27.10 19:30

Бывший английский футболист Крис Саттон прокомментировал травму защитника лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори.

Итальянец был заменён на 72-й минуте матча Лиги чемпионов против «Шахтёра» (1:0). Пока неясно, как долго будет отсутствовать 22-летний игрок, но рулевой «канониров» Микель Артета признал, что повреждение может оказаться серьёзным.

«Сейчас «Арсеналу» не хватает Эдегора и Саки, двух ключевых игроков. Калафьори великолепно проявил себя после прихода в «Арсенал». Его травма – огромная потеря, это будет ощущаться на выходных [в матче с «Ливерпулем»]. «Арсеналу» нужно найти способ справиться с этой ситуацией», – приводит BBC слова Саттона.

Встреча «Арсенала» с «Ливерпулем» состоится в воскресенье.

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Ливерпуль Арсенал Лондон Крис Саттон Рикардо Калафьори ещё теги

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АРСЕНАЛ ЛИВЕРПУЛЬ
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