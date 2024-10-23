Артета высказался о травме Калафьори

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о травме защитника Рикардо Калафьори.
Итальянец был заменён на 72-й минуте матча Лиги чемпионов против «Шахтёра», который завершился минимальной победой «канониров». Итальянец повредил колено. Степень серьёзности проблемы пока не выявлена.
«Ситуация Калафьори вызывает некоторое беспокойство. Посмотрим», – приводит журналист Фабрицио Романо послематчевые слова Артеты.
В воскресенье «Арсеналу» предстоит принять в родных стенах «Ливерпуль» в матче Английской премьер-лиги.
Калафьори провёл десять матчей за лондонцев, отметившись одним забитым голом.
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