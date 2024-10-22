Дуран забил 7-й гол в сезоне, проведя на поле всего 400 минут

Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран вновь отличился – на этот раз не после выхода на замену.

20-летний игрок отправил мяч в сетку ворот итальянской «Болоньи» на 64-й минуте встречи Лиги чемпионов, установив на табло счёт 2:0. Спустя две минуты рулевой Унаи Эмери заменил колумбийца на Олли Уоткинса.

В активе Дурана теперь семь забитых мячей за «вилланов» в текущем сезоне, при этом форвард провёл на поле в общей сложности чуть больше 400 минут. Таким образом, на один гол у игрока уходит в среднем 58 минут.

До сегодняшнего матча Джон Дуран вышел в старте всего однажды – в Кубке английской лиги против «Уикома».