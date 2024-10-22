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Антони интересен представителям европейских топ-чемпионатов слухи

22 Октября 2024 • 22:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Манчестер Юнайтед
27.10 17:00

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить обстановку уже в следующем году.

В текущей кампании бразилец вынужден довольствоваться нечастыми выходами на замену в концовках матчей, поэтому в СМИ всё чаще ведутся разговоры о скором уходе игрока. По информации журналиста Экрема Конура, в подписании 24-летнего футболиста заинтересованы неназванные представители Английской премьер-лиги и итальянской Серии А. Пока неясно, об аренде или полноценном трансфере идёт речь.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Антони в 20 млн евро. Летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» купил его у «Аякса» за 95 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Антони

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