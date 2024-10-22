Нападающий «Астон Виллы» Джон Дуран привлёк интерес топ-клубов.

В начале месяца 20-летний футболист продлил договор с «вилланами» до 2030 года, однако слухи о возможном уходе колумбийца не утихли. По информации AS Colombia, на Дурана претендуют «Барселона» и лондонский «Арсенал», рассматривающие возможность подписания перспективного форварда в следующем году. Переманить игрока будет непросто, поскольку «Астон Вилла» намерена заработать на его продаже не менее 90 млн евро.

Джон Дуран отметился шестью забитыми мячами в 11 поединках нынешней кампании, всего однажды появившись в стартовом составе команды Унаи Эмери.