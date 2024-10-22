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Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить суперклуб АПЛ

22 Октября 2024 • 20:19 Комментировать

Испанский специалист Хави Эрнандес, ныне пребывающий без работы после ухода из каталонской «Барселоны», может получить работу на туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, в услугах Эрнандеса заинтересован «Манчестер Юнайтед», который провально выступает в новом сезоне под руководством нидерландца Эрика тен Хага. За последние месяцы манкунианцы несколько раз связывались с агентом Хави.

Испанец тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. При нем «сине-гранатовые» стали чемпионами Ла Лиги и триумфаторами Суперкубка Испании.

По итогам восьми туров АПЛ «МЮ» с 11 баллами занимает 12-е место в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Хави Эрнандес Эрик тен Хаг ещё теги
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