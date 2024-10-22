Экс-тренер «Барселоны» Хави может возглавить суперклуб АПЛ

Испанский специалист Хави Эрнандес, ныне пребывающий без работы после ухода из каталонской «Барселоны», может получить работу на туманном Альбионе. Об этом рапортуют журналисты таблоида Daily Mail.

Согласно данным источника, в услугах Эрнандеса заинтересован «Манчестер Юнайтед», который провально выступает в новом сезоне под руководством нидерландца Эрика тен Хага. За последние месяцы манкунианцы несколько раз связывались с агентом Хави.

Испанец тренировал «Барселону» с 2021 по 2024 год. При нем «сине-гранатовые» стали чемпионами Ла Лиги и триумфаторами Суперкубка Испании.

По итогам восьми туров АПЛ «МЮ» с 11 баллами занимает 12-е место в таблице.