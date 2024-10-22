Зинченко рассказал о звонке Гвардиолы после требла «Манчестер Сити»

В 2023 году «Манчестер Сити» оформил требл. Александр Зинченко тогда уже был футболистом лондонского «Арсенала». При этом украинец получил звонок от рулевого «горожан» Хосепа Гвардиолы.

«Могу только представить, как они праздновали после финала Лиги чемпионов. Наверняка никто не спал той ночью. Но получить звонок от Пепа? Я не мог в это поверить. Он сказал: «Алекс, ты большая часть этого успеха». Я был удивлён в хорошем смысле. Я снова поблагодарил его за всё, что он для меня сделал. Это показывает, насколько добрым он может быть», - цитирует Зинченко The Guardian.

За «Манчестер Сити» Александр Зинченко играл в 2017-2022 годах.

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