«Тренировка окончена»: Зинченко вспомнил, как огрызнулся Гвардиоле

Бывший футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко вспомнил, как однажды не лучшим образом отреагировал на критику Хосепа Гвардиолы. Испанский тренер тогда предъявил претензии по поводу паса Зинченко.

«Я сказал вслух: «Мистер! Я всего лишь сделал один неправильный пас, вы понимаете?» Его реакция была невероятной. Он сказал: «О, ладно, извините, извините, мистер Зинченко, извините. Ладно ребята, спасибо». И он ушёл в раздевалку. Тренировка была окончена, и всё из-за моего ответа. Я понимал, что у меня проблемы», - рассказал Зинченко.

По словам украинца, на следующий матч он не попал в стартовый состав «Манчестер Сити». Зинченко признаёт, что был не прав в той ситуации.